Fenerbahçe’nin eski hocası Premier Lig’e gidiyor

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Fenerbahçe’nin eski hocası Premier Lig’e gidiyor

Kariyerinde 2 dönem Fenerbahçe’de çalışan teknik direktör Vitor Pereira’nın Premier Lig yolcusu olduğu öğrenildi. Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Wolverhampton ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolverhampton ve Pereira arasındaki anlaşmaya göre, 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Wolverhampton, Pereira'nın sözleşmesi devam ettiği için Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

Vitor Pereira için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Pereira'nın başına geçmeye hazırlandığı Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

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