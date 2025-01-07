Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Premier Lig'de hezimete uğradı

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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Premier Lig'de hezimete uğradı

Premier Lig'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Wolves, vatandaşı Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Pereira, böylece ilk yenilgisini aldı.

Premier Lig'in 20. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves, Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Nottingham Forest'ı ağırladı.

Konuk ekip maçta bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Nottingham Forest'ın gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Woods, 90+4. dakikada Awoniyi attı.

Zirve takibini sürdüren ve Chelsea, Manchester City, ManU gibi devleri geride bırakan Nottingham Forest puanını 40 yaptı ve 3. sıradaki yerini korumayı başardı. Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 karşılaşmasını kazandı. Wolves'taki ilk 3 maçında 7 puan çıkaran Vitor Pereira ilk yenilgisini yaşadı. Wolves 16 puanda kaldı.

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