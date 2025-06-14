Fenerbahçe'nin eski hocasının evine füze geldi!

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İsrail kaynaklı One'ın haberine göre ise İran’ın Tel Aviv’e fırlattığı füzelerden biri, Hapoel Tel Aviv koçu Dimitris Itoudis’in yaşadığı apartmana isabet etti.

İsrail'de Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran deneyimli hocanın şu anda memleketi Yunanistan'da olduğu ve koç Itoudis’in dairesi, binanın öbür kısmında kaldığı için herhangi bir zarar görmediği aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Hapoel Tel Aviv kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.