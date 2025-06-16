Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Achille Polonara hastaneye kaldırıldı: Amansız hastalık!

Bir dönem Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes forması da giyen Virtus Bologna oyuncusu Polonara'dan kötü haber geldi. İtalyan basketbolcu için 'Haydi Achi' başlıklı açıklama yapan kulübü basketbolcunun lösemiye yakalandığını duyurdu.

HASTALIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada şöyle denildi: "Achille Polonara son birkaç hafta içinde ileri tıbbi testlerden geçti ve bunun sonucunda miyeloid lösemi tanısı konuldu. Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada tedavisine başlandı. Virtus Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında ve ona acil şifa diliyor. Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!"

2023'de testis kanseri olan Polonara kemoterapi tedavisi sonrasında iyileşmiş ve sahalara geri dönmüştü.

MIYELOID LÖSEMİ NEDİR?

Akut miyeloid lösemi, kemik iliğinde bulunan bir grup hücrenin kısa süre içerisinde aşırı şekilde çoğalması ve bu çoğalmadan ötürü kemik iliğinde kan yapımının azalmasına sebebiyet veren bir tür kanserdir. Hastalık son derece hızlı bir şekilde ilerler. Bu nedenle tedavisine hızlıca başlanması oldukça önemlidir.