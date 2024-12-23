Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu

Hoffenheim, daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş oyuncularından umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin performansını son derece yetersiz bulan Hoffenheim, Macar stoper ile yollarını ayırma kararı aldı. Szalai, uygun bonservis bedelini getirmesi halinde Hoffenheim kulüpten ayrılmasına izin verecek.



BERISHA DA YOLCU

Öte yandan yolu Fenerbahçe'den geçmiş bir diğer isim Mergim Berisha da Hoffenheim'da bekleneni veremeyen isimlerden birisi. Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olduktan sonra soluğu Hoffenheim'da alan Alman forvet, geçtiğimiz sezon kendisine ödenen 14 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılığını veremedi.

SAKATLIĞI ÇOK ETKİLEDİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve 8 ay sahalardan uzak kalan Berisha'nın bu sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanamaması da Hoffenheim yönetiminin ayrılık kararı almasında önemli rol oynadı. Szalai gibi Berisha da uygun bonservisi getirmesi halinde takımdan ayrılacak.



Mergim Berisha bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asist kaydederken, Attila Szalai bu sezon hiçbir maçta süre almadı.