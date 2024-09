Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Hull City forması giyecek

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hull City'nin paylaşımında, "Joao Pedro Hull City'ye imza attı. Hoş geldin JP." ifadeleri kullanıldı.

João Pedro joins the Tigers as a free agent ✍️



Welcome, JP ????#hcafc | @Hull_Trains