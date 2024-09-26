Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Hull City forması giyecek

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hull City'nin paylaşımında, "Joao Pedro Hull City'ye imza attı. Hoş geldin JP." ifadeleri kullanıldı.

João Pedro joins the Tigers as a free agent ✍️



Welcome, JP ????#hcafc | @Hull_Trains — Hull City (@HullCity) September 26, 2024

FENERBAHÇE’DE 28 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.