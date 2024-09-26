Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Hull City forması giyecek

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Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Hull City forması giyecek

Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Joao Pedro’yu kadrosuna kattı. İtalyan oyuncu, yeni takımı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Hull City'nin paylaşımında, "Joao Pedro Hull City'ye imza attı. Hoş geldin JP." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE’DE 28 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.

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