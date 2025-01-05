Fenerbahçe’nin eski oyuncusunu apar topar kovuyorlar. İşte nedeni

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Fenerbahçe’nin eski oyuncusunu apar topar kovuyorlar. İşte nedeni

Kariyerinde Fenerbahçe’de de forma giyen Zanka, Anderlecht'ten apar topar kovuluyor. 34 yaşındaki oyuncunun kovulma nedenini Belçika medyası yazdı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen için geçtiğimiz yaz transfer olduğu Anderlecht'te işler yolunda gitmiyor.

Yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de yer alan Zanka, son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti.

Belçika medyasında yer alan habere göre; 34 yaşındaki stoper, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı hatalar sonrasında tribünler tarafından yuhalandı.

Haberde, Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Danimarkalı savunma oyuncusunun yaşanan bu olayların ardından büyük tepki çektiği, Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Zanka'nın MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye transferinin yakın olduğu ve futbolcunun bir süredir futbol hayatını ABD'de devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.

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