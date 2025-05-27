Fenerbahçe’nin eski sportif direktörüne İtalyan devi talip

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Toulouse Başkanı Damien Comolli’yi İtalyan devi Juventus CEO görevine getirmeyi düşünüyor.

JUVENTUS'TA YENİ DEĞİŞİM KAPIDA

Ligue 1 ekibi Toulouse’da başkanlık görevini sürdüren Comolli, bu yaz yeni bir kulüple anlaşabilir. Thiago Motta yönetiminde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Torino ekibinde yeni bir değişim kapıda. Napoli'yle şampiyonluğu ulaşan Antonio Conte’yi takımın başına getirmek isteyen Juventus, İtalyan çalıştırıcının Napoli’deki geleceğine göre adım atmayı planlıyor.

CEO'LUK GÖREVİNE ATANABİLİR

Öte yandan Juventus, Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus'un Damien Comolli'yi kulübün yeni CEO'su olarak atamayı düşündüğü belirtildi. Haberde bu sezon başında Comolli'nin Milan'la da görüştüğü ancak anlaşma sağlanamadığı, Juventus'un atama kararıyla ilgili duyuruyu kısa süre içinde yapabileceği iddia edildi.

Comolli, Toulouse ve Fenerbahçe'den önce Liverpool, St. Etienne, Tottenham, Arsenal ve Monaco'da farklı görevlerde bulunmuştu.