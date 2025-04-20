Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik adam Werner Lorant yaşamını yitirdi.
Efsane futbol adamı, 1,5 yıldır süren hastalığının ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.
6-0'LIK MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI
Lorant, Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkmış ve maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.
Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.