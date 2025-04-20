Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Werner Lorant hayatını kaybetti

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik adam Werner Lorant yaşamını yitirdi.

Efsane futbol adamı, 1,5 yıldır süren hastalığının ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.

6-0'LIK MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Lorant, Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkmış ve maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.

Son Haberler
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
Tunceli’deki Urartu mağaraları için turizm hamlesi
Tunceli’deki Urartu mağaraları için turizm hamlesi