Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'da

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, Adana Demirspor'un yolunu tutuyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'da

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Manchester United formaları da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani'yi renklerine bağlıyor.

Mavi Şimşekler'in yeni transferi İstanbul'a geldi.

Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Luis Nani, İstanbul'a geldi.

Portekizli yıldız son görüşmelerin ardından sağlık kontrolüne girecek ve resmi imzayı atacak.

Luis Nani geçen sezon Melbourne formasıyla 10 maça çıktı.

Hiç gol katkısı vermeyen 36 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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