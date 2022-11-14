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Diego Ribas resmen futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 10 numaralı formasını teslim etti...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:34
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı formayı astı. Dieog Ribas'ın son maçında duygusal anlar yaşandı

Diego Ribas resmen futbolu bıraktı
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Avrupa'da Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyen, 2014-2016 yılları arasında da Fenerbahçe'de görev yapan Diego Ribas, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bıraktı.

Mücadelenin 57. dakikasında yerini Thiago Maia'ya bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) verdi.

Kendi 10 numaralı formasının altına, Gabigol'ün isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma daha giyen Diego Ribas, oyundan çıkarken 26 yaşındaki forvete bu formayı teslim etti.

Oyundan çıkarken duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu; takım arkadaşları, rakip oyuncular ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya terk etti.

 

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