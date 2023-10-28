Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'ı küçümsedi: Böyle bir rekabet yok rakibimiz değillerdi

İtalya’nın en çok dinlenen podcastlerinden biri olan Tintoria’ya konuk olan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Gigi Datome Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Datome’nin sözleri şu şekilde:

“HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR”

“Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde onların sahaya parlak bir şeyler attığını sanıyordum ama onlar demir paralardı. Hatta biri kafama geldi. Başım yarıldı. Bir noktada hakem, sahada uzun kablolu bir telefon şarj cihazı bulduğu için maçı bile durdurdu. Her şeyin bir sınırı var. Galatasaray taraftarı için olmadığı açıktı.”

“BÖYLE BİR REKABET YOK”

“Sahadaki bir insanın yaralanmasının önemi yoktu. Zaten yaralamak istiyorlardı bence. Çünkü biz Fenerbahçe'nin oyuncularıydık. Onları her zaman yenen... hep büyük bir Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden bahsedilir. Ama basketbolda böyle bir rekabet yok.”

“GALATASARAY’IN HANGİ KUPADA OYNADIĞINI BİLE BİLMİYORDUM”

“Fenerbahçe bir EuroLeague takımı. Rakipleri Real Madrid, Barcelona, Panathianakos ya da Milano'ydu... Galatasaray'ın Avrupa'da hangi kupada oynadığını bile bilmiyordum. Bizim derbi rakibimiz Efes'ti.”

DATOME KİMDİR

2003 yılında profesyonel basketbola başlayan Datome, 2015-2020 seneleri arasında Fenerbahçe Beko forması giydi. Sarı-Lacivertliler'in tarihindeki tek EuroLeague şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe ile üç Türkiye Ligi ve üç Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kariyeri boyunca Montepaschi Sienna, Scafati Givonna, Virtus Roma, Detroit Pistons, Boston Celtics ve Olimpia Milano formalarını terleten Datome, üç kez de İtalya Ligi şampiyonluğuna uzandı. İtalya ve Avrupa basketboluna adını altın harflerle yazdıran Luigi "Gigi" Datome, bir kez de İtalya Ligi'nde MVP seçildi.

İtalyan efsane iki kez de EuroLeague'de 50-40-90 (bir sezonda %50 şut, %40 üçlük ve %90 serbest atış isabeti) kulübüne girdi.