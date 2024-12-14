Fenerbahçe'nin eski yıldızına Galatasaray kancası. Fener taraftarını deli edecek transfer

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe'nin en gözde oyuncusu olarak kabul edilen ve Brighton'a 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonusla transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na kancayı taktı. Sarı-kırmızılı takımın hedefi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk kazanmak. Bu hedef doğrultusunda, yönetim hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını belirtiyor. Başkan Dursun Özbek'in rakipleriyle olan sert sürtüşmesi, transferde kesenin ağzını açacağı şeklinde yorumlanıyor.

Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan ve kısıtlı kadrosuyla mücadele eden yapısında, Ocak ayında en az üç transfer yapmayı planladığı ifade ediliyor. Bu transferlerin yıldızı ise şüphesiz Ferdi Kadıoğlu olacak. Ferdi'nin her mevkide oynayabilme yeteneği, bu transferi daha da cazip kılıyor. Galatasaray taraftarının da bu transfere tepki göstermeyeceği, hatta memnuniyetle karşılayacağı belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun Mert Hakan Yandaş gibi olmadığı, yani Galatasaray'da büyük başarılar elde edeceği vurgulanıyor. Okan Buruk'un, Ferdi'nin transferini açıkça istediği ve satın alınmasa bile kiralık olarak bile olsa takımda görmek istediği biliniyor. Bu isteğin ardından yöneticilerin de Brighton'ın yetkilileriyle temas kurduğu ve Ferdi'nin transferi için nabız yokladığı söyleniyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 6 maçta 387 dakika forma giyebilen Ferdi, sakatlıklar nedeniyle kısıtlı süre aldı. Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi'yi bir maçta sağ bek, diğer ikisinde ise sağ ön tarafta oynattı.

Ancak Ferdi'nin sol bek oynamayı istediği ve bu yüzden Brighton'da kalmak istemediği, yakın çevresine aktardığı bilgiler arasında. Bu durum, Okan Buruk'a iletilmiş ve yöneticiler, Ferdi'nin Türkiye'ye dönmesi durumunda Galatasaray'ın en doğru seçim olduğunu kendisine anlatmak için çalışmalar yapıyor.

Galatasaray'ın, hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerine ulaşmak için Ferdi Kadıoğlu gibi çok yönlü bir oyuncuya ihtiyacı olduğu açık. Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın tüm hesapları bir kez daha şampiyonluk üzerine kurulacak.