Fenerbahçe'nin eski yıldızından canlı yayında Yamal'a ağır küfür!

Eski Fenerbahçeli yıldız Adil Rami, canlı yayında Lamine Yamal'a ağzına geleni saydı.

Ballon d'Or için Dembele ile yarışan Yamal hakkında görüşlerini paylaşan Rami şunları söyledi:

“Futbol açısından konuşursak, diyecek hiçbir şey yok. Gerçek bir yetenek, muhtemelen Ballon d'Or kazanacak, Avrupa kupaları da alır, ne isterseniz olur. Ama insan olarak? Anasının… Neyse, işte öyle.

Cristiano Ronaldo’yla (Uluslar Ligi finalinde İspanya-Portekiz maçında) el sıkışma şekli bile sinirimi bozdu. O an başladı bende. Sonrasında onunla ilgili videolar yaptı, konuştu falan, hoşuma gitmedi. Şortu aşağı indirme hareketlerini yapıyor — size bu hareketin nereden geldiğini, ne anlama geldiğini anlatmıştım zaten. Tekrar edeyim, bu hareket ABD ve Meksika hapishanelerinden gelir; orada ‘hazırım’ anlamına gelir, yani ağır bir ima taşır.

Ama bazı şeyler beni düşündürüyor. Partilere gidiyor, daha şimdiden bu partiler konuşulmaya başlanmış. Bekle biraz be, sabret! Gidiyor, 10 numarayı alıyor, sonra da koca koca pırlantalarla takılar takıyor. Kendini Amerikalı sanıyor. Bu işler insanın canını sıkıyor.”