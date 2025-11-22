Süper Lig devi Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve A Takım'da sadece 1 maça çıkan Hakan Çinemre TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonspor maçlarına gittiğini ve Aziz Yıldırım'ın da bundan haberi olduğunu söyledi.

İşte Çinemre'nin sözleri:

'KAR MASKESİ TAKARAK TRABZONSPOR MAÇINA GİDİYORDUM'

"Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir."

'FORMAYA İHANET ETMEDİM'

"Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum."