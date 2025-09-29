Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden 50 milyon Euro'luk transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, transfer süreçlerinde kulübe sağladığı maddi katkılara yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi, 343 Digital YouTube kanalında İbrahim Seten’e yaptığı özel açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Sarı-lacivertlilerin son dönemdeki transfer süreçlerinde önemli maddi katkılar sağladığını dile getiren Safi, dikkat çeken detaylar paylaştı.

basliksiz-1-0000-30042024005902-1118434-0-59-1.jpg

"İRFAN CAN'A EVİNİ BEN ALDIM"

Safi, birçok yıldız transferinde cebinden para harcadığını belirterek şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin transferlerine toplamda 50 milyon euro’ya yakın katkım oldu. Duran, Talisca, Çağlar ve İrfan Can Kahveci transferlerinde de para verdim. İrfan Can için 2.5 milyon euro değerindeki evi ben aldım. Şu an ev benim üzerime ama yakında mülkiyet İrfan Can Kahveci’ye geçecek.”

basliksiz-1-0002-duranfbtv-kpk.jpg

"JHON DURAN'IN 1 YILLIK MALİYETİ 21 MİLYON EURO"

Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın kiralama bedeline de değinen Safi, “Bir yıllık kiralama maliyeti 21 milyon euro civarında. Bu transfer için ciddi bir yük altına girildi” ifadelerini kullandı.

basliksiz-1-0001-krm.jpg

"KEREM'İN PARASINI ÖDEMESEYDİM ASENSIO TRANSFERİ OLMUYORDU"

Kerem Aktürkoğlu’nun ödemeleriyle ilgili de açıklama yapan Hakan Safi şunları söyledi:

“Kerem Aktürkoğlu’nun mağdur olması söz konusu dahi değil. Safi Holding olarak imzaladığımız sözleşmeye göre Kerem’in maaşı her ay hesabına sorunsuz şekilde yatacak. Eğer ben Kerem’in parasını ödemeseydim, kulüp limiti açamıyor ve Marco Asensio transferini gerçekleştiremiyordu.”

