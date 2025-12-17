Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, LÜE TV Youtube kanalında Levent Ümit Erol ve Yağız Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.

'ICARDI İLE TORREIRA İLK BİZE ÖNERİLDİ'

Yöneticiliği döneminde kulüpte perde arkasında yaşananları anlatan Selahattin Baki, Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonluklarda kilit rol oynayan Mauro Icardi ile Lucas Torreira'ya dair çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

Selahattin Baki, "Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilk resmi olarak bize önerildi. Başkan, ben, Okan, zaman zaman Ahmet Ketenci ve hocalar çok uygun bulmadılar. Bir kere avukatını aradık o kadar. Hiç teklif yapmadık. Icardi'yi biz istemedik. Torreira için de Jesus, 'Uzun boylu oyuncu istiyorum' dedi ve transferi gerçekleşmedi." dedi.

'ÇAĞLAR TRANSFERİNİ İÇERDEN BOZMAYA ÇALIŞTILAR'

Selahattin Baki'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çağlar Söyüncü'yü kiraladığımız dönem transferi içeriden bozmaya çalışanlar oldu. Çağlar, 'Abi ben senin çabanı gördüm, Selahattin Baki Madrid'den eli boş döndü dedirtmem' dedi. Atletico Madrid'de 1 milyon Euro alacağını bıraktı."

'BERGE'Yİ ORTAYA ATTIM, İSMAİL HOCA KRUNIC'İ İSTEDİ'

"Rade Krunic transferi sürecinde, 'Altay Bayındır’ı verip üstüne 5-6 milyon Euro vererek Sheffield United’dan Sander Berge’yi alabiliyorsak alalım' dedim. İsmail hoca ‘ben Krunic’i istiyorum’ dedi. O dönem Sander Berge’yi ortaya atan benim."

'KIM MIN JAE'Yİ HERKES PEREIRA GETİRDİ ZANNEDİYOR'

"Kim Min Jae'yi herkes Vitor Pereira getirdi zannediyor. 2015 yılından beri tanıdığım Portekizli bir menajer var. Sheffield United zamanlarından beri tanırım. O bana teklif etti. 3 milyon Euro'ya aldık, 19'a sattık. Müthiş bir transfer başarısıydı."

'YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE 22 MİLYON EURO KAZANDIRDIM'

“Yusuf Akçiçek transferinde durup dururken Fenerbahçe'ye 22 milyon euro kazandırdım. Öyle bir gündem bile yoktu. Yusuf'la ilgili Inter haberini okudum, Al-Hilal'in de U21 kontenjanına stoper aradığını biliyordum. Haber saldım, olumlu dönüş geldi. Hemen Mirsad Türkcan'ı aradım. Bindik uçağa Arabistan'a gittik, Yusuf'un kendisinin bile haberi yoktu. Bir kere bile 'Bu işi ben yaptım' demedim.

Transferden 48 saat sonra bir haber gördüm. 'Inter'den gelen teklifi referans olarak gösteren Devin Özek, Al-Hilal ile pazarlık yaptı. Fenerbahçe'ye 22 milyon euro kazandırdı' yazmışlar. Ben artık bu tür PR'lardan sıkıldım. Bu kadar manevi kredi çalmak olmaz."