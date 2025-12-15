Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE VE KONYASPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Oğuz, Talisca, Kerem, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.