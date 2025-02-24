Fenerbahçe'nin galibiyet serisi son buldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek stoper hattının önünde Fred ve Szymanski ile başladı. Mücadelenin 61. dakikasında ise sarı kartı olan Çağlar ile Szymanski'yi oyundan alarak Alexander Djiku ve Sofyan Amrabat'ı sahaya sürdü. Kalan bölümde girilen ataklardan gol çıkmazken, maç da başladığı şekilde sona erdi.

4. BERABERLİK

Derbide aldığı beraberlikle puanını 58'e yükselten Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile 6 puanlık fark devam etti. Kanarya, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.



Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 4. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler tüm beraberliklerini dış sahada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda 11 puan kaybetti.