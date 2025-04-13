Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

İlk yarıyı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Dusan Tadic ile 2 gol daha buldu. Ev sahibi 57'de Efkan Bekiroğlu ile umutlanırken, müsabaka konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray'ın Samsun'da kazanmasının ardından bu haftayı da 3 puanla kapattı ve puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Bodrum FK ve Trabzonspor galibiyetleriyle birlikte bugün de kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



15 MAÇTIR YENİLMEDİ

Ligde son yenilgisini 15. haftada Beşiktaş deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 15 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor ile sahasında kozlarını paylaşacak.