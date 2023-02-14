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Arda Güler'e dünya devi talip. Formül uygulanacak

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona devreye girdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:49
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Arda Güler'e dünya devi talip. Formül uygulanacak
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Fenerbahçe'de geçen sezondan itibaren A takım maçlarına çıkan Arda Güler taraftarın en sevdiği futbolculardan oldu. Sarı lacivertlilerin Avrupa sahnesindeki maçlarda da oynayan Arda Güler yurt içi ve yurt dışındaki kulüplerin ve taraftarın ilgilisini çekti.

İspanyol basını genç yıldız adayı için Barcelona'nın devreye girdiğini yazdı.

PEDRİ FORMÜLÜ UYGULANACAK

El Gol Digital sitesinin haberine göre Barcelona, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katmak için Pedri formülünü uygulayacak. Barcelona genç yenetekleri belirleyip düşük serbest kalma bedellerini ödeyerek kadrosuna katıyor.

Habere göre 17 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. Katalan ekibi elini hızlı tutup Arda Güler'i en uygun maliyete kadrosuna katmaya çalışacak. Barcelona, Arda Güler için büyük takımlarla yarışmak zorunda olduğunu biliyor.

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