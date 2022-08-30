Fenerbahçe'nin Tiago Çukur kararı. Resmi maça çıkmadan gönderildi

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.



TIAGO ÇUKUR'UN KARİYERİ

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.