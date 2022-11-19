Arda Güler ilk milli maçına çıktı

Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 68. dakikada Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki futbolcu böylelikle ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.



