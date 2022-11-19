Arda Güler ilk milli maçına çıktı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler milli takımla ilk maçına çıktı
+
Aa
-
Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 68. dakikada Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki futbolcu böylelikle ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.