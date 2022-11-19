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Arda Güler ilk milli maçına çıktı

Arda Güler milli formayı giydi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 21:41
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler milli takımla ilk maçına çıktı

Arda Güler ilk milli maçına çıktı
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Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 68. dakikada Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki futbolcu böylelikle ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.


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