Fenerbahçe'nin genç yeteneğine Göztepe talip oldu

Süper Lig'in dişli ekiplerindeb Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şu ana kadar sağ bek Arda Okan Kurtulan, stoper Godoi, orta saha Rhadlney ve forvet Janderson ile Sabra’yı kadrosuna katan İzmir ekibinin bonservisi Fenerbahçe’de olan Bartuğ Elmaz’ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor’da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Bartuğ Elmaz geçen sezon 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.