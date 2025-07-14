Fenerbahçe'nin genç yeteneğine Göztepe talip oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin genç yeteneğine Göztepe talip oldu

Orta saha arayışlarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldızı Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'in dişli ekiplerindeb Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şu ana kadar sağ bek Arda Okan Kurtulan, stoper Godoi, orta saha Rhadlney ve forvet Janderson ile Sabra’yı kadrosuna katan İzmir ekibinin bonservisi Fenerbahçe’de olan Bartuğ Elmaz’ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor’da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Bartuğ Elmaz geçen sezon 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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