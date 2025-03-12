Fenerbahçe’nin genç yıldızına çılgın teklif: Resmen açıkladılar

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oynadığı futbolla göz dolduruyor. Teknik Direktör Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasına giren genç savunmacı Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında yer alıyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek hakkında gelen teklifler olduğunu söyledi.



TV100'de genç futbolcu için açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Yusuf Akçiçek için şimdiden sözlü teklifler var. Anderlecht maçından sonra Premier League'den bir sportif direktör 'şimdi 20 milyon pound oldu' diye bana mesaj attı" diye konuştu.



Sarı-lacivertli forma altında toplam 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, bu süre boyunca 2 gol atarken 1 asist üretmeyi başardı.



MAAŞINA 10 KATI ZAM YAPILACAK

Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, Yusuf Akçiçek'in kafasını rahatlatmak için harekete geçti.



Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.



Fenerbahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri scoutlarını yollamıştı. Sezon sonunda Yusuf'u göndermeyi düşünmeyen yönetim, oyuncusunu Şampiyonlar Ligi arenasında göstermek ve çok daha büyük paralara satmak istiyor.