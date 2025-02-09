Fenerbahçe’nin golcüsü En Nesyri İspanya’da manşetlerde: Koşmuyor, uçuyor

Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihindeki en yüksek bonservisi vererek transfer ettiği En Nesyri performansı ile göz dolduruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 20 gol atan ve 4 asist yapan Faslı oyuncu, 2025 yılı başından bu yana çıktığı 9 maçta 11 gol atarak Avrupa’da bu yılın en golcü oyuncusu oldu.

Sezon başında La Liga ekiplerinden Sevilla’dan transfer edilen golcü oyuncu İspanyol basınında manşetleri süsledi. Marca gazetesinde çıkan haberde "'Air-Nesyri' Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor" başlığı kullanıldı.

İspanyol gazetesinin haberinde , "İspanya dışındaki ilk macerasında mükemmel bir uyum yakaladı. Sevilla ile 2020/21 sezonunda 24 gol attı. Kırılmak üzere olan bir rekor” ifadesi yer aldı. Faslı golcünün Dzeko ile harika ikili olduğunun altı çizilirken “Bu yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan giden Faslı forvet oyuncusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor” denildi.

Marca, son olarak verdiği istatistikte En Nesyri'nin, 2025 yılında şimdiye dek en çok gol atan oyuncu olduğuna dikkat çekti.