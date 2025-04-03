Fenerbahçe’nin golünde ofsayt var mı? Fırat Aydınus açıkladı

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelesi hem oynanan futbol hem de yaşanan olaylarla tartışma konusu oldu. Öte yandan tartışmalı pozisyonlarda hakemin verdiği kararların doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Eski hakem Fırat Aydınus, derbi mücadelesindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Tartışmalı pozisyonlar içinde en çok dikkat çeken ise Fenerbahçe’nin golü oldu. Aydınus, Fenerbahçe’nin golünde ofsayt olup olmadığını açıkladı.

Fırat Aydınus’un Hürriyet’te yazdığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Hakem Cihan Aydın’ın ilk derbisiydi. Evet teknik ve disiplin hataları yaptı. Verdiği vermediği faul veya sarı kart değerlendirmelerinde hatalar vardı. Ama bu tür baskıda, böyle stresli bir derbide kötü bir yönetim sergilemedi. Ayrıca şöyle bir detay var ki bunu dile getirmek istiyorum aslında...

Ligdeki derbiyi Sloven Slavko Vincic, dünkü maçı da Cihan Aydın yönetti. İkisinin arasındaki en önemli fark; taraftar, futbolcu ve teknik adamların Vincic’e ve Aydın’a farklı tavır sergilemesiydi. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

15. dakikada Kaan’ın pozisyonunda, bilerek oynayıp akabinde top eline geldiği için devam kararı doğru.

24. dakikada Filip Kostic’in kolu doğal konumda değil ve açık kol blok oluyor. Penaltı kararı doğru.

45+1’deki Fenerbahçe golünde tam hizada olmayan kamera açıları farklı fikir verse de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ‘ofsayt değil’ dedi.

82’de Abdülkerim-Mert Müldür pozisyonunda Abdülkerim topla oynuyor, devam kararı doğru. Penaltı yok.

Uzatmalarda Roland Sallai-Milan Skriniar arasında yaşanan pozisyonda devam kararı doğru.”