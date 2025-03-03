Fenerbahçe’nin golünden önce faul var mı? İşte yapılan tüm yorumlar

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası bazı hakem kararları tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe’nin golü öncesi faul olup olmadığı ve hakemin kararı çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Eski hakemlerin yorumları şöyle:

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Top omuz bölgesine geliyor.

Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?

Bahattin Duran: Sahada verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Sahada da bu pozisyon faul. Atak başlangıç fazında. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil bu. Çağlar'ın dikkatsiz hareketi söz konusu, Soner'i bozdu. Sahada faul bu. VAR müdahalesinin olmaması da doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyon, Mehmet Türkmen'in sorunu. VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Çağlar'ın sağ diz içiyle, Soner'in sağ diz dışına yaptığı müdahale yukarıdan yaptığı küçük itmeyle birlikte etkili bir faul oldu, Soner'in topa ulaşmasını engelledi. Sahada hakem tarafından faul verilmeliydi.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Top gittikten sonra, topla oynama şansı da yokken Soner'in sağ dizine küçük de olsa bir temas var. Sahada hakem düdük çalsa daha doğru bulurdum.

Dzeko'nun Thalisson'a müdahalesi sarı kart mı?

Bülent Yıldırım: Ayaklar yüksekte, rakibini süpürmüş. Dzeko sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonun kaçarı yok, sarı kart. Kontrolsüz faul. Bunun dakikası, avantajı olmaz. Net sarı kart. Avantaj güzel ama avantaj bitiminde sarı kart görmeliydi Dzeko.

Deniz Çoban: Avantaj demişseniz Dzeko'nun nasıl geldiğini görüyorsunuz, sarı kart bu. O kadar açık.

Soner'in Fred'e müdahalesi sarı kart mı?

Bülent Yıldırım: Soner dirseğini hazırladı, kontrolsüz bir şekilde vurdu. Net bir sportmenliğe aykırı hareket, sarı kart verilmeliydi.

Bahattin Duran: Pozisyonun doğal akışında bir oyuncu böyle nasıl durur? Dirseğini hazırladı ve boğaz bölgesine kontrolsüz hareketi var. Net sarı kart.

Deniz Çoban: Bence de sarı kart.

Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.