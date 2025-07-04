Fenerbahçe'nin görüştüğü oyuncuya suçlama: İki kadına tecavüz, bir kadına cinsel taciz

Ganalı yıldız orta saha oyuncusu Thomas Partey, Arsenal'den ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Ancak Partey beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla gündemde. Metropolitan Polisi Partey ile ilgili olduğu iddia edilen suçların 2021-2022 yılları arasında işlendiği bildirildi. Suçlamalar, bir kadınla ilgili iki tecavüz, ikinci bir kadınla ilgili üç tecavüz ve üçüncü bir kadınla ilgili bir cinsel saldırı suçlamasıyla üç kadını kapsıyor.

POLİS BİLGİ VE DESTEK İSTEDİ

Ganalı futbolcu, 5 Ağustos'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunacak. Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki polis Andy Furphy, "Önceliğimiz suçlamayı yapan kadınlara destek sağlamak olmaya devam ediyor. Bu davadan etkilenen veya bilgisi olan herkesin ekibimizle görüşmesini rica ediyoruz" dedi.

Partey, Arsenal'in 45 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemesinin ardından Eylül 2020'de İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu. Londra ekibi, oyuncunun söleşmesini yenilemedi. Partey şu anda serbest oyuncu statüsünde.