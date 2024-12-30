Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı oyuncusuna Trabzonspor talip oldu

Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı oyuncusuna Trabzonspor talip oldu

Fenerbahçe, geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder’i gözden çıkardı. Sarı lacivertlilerin transfer listesine koyduğu oyuncuya Trabzonspor talip oldu.

Fenerbahçe’nin 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cengiz Ünder bir türlü beklentileri karşılayamadı. Teknik Direktör Mourinho, kadroda şans vermediği Cengiz’in kendisine kulüp bulmasını istedi.

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Cengiz’e Trabzonspor talip oldu. Bordo mavililerin tecrübeli oyuncu ile ön görüşme yaptığı öğrenildi. Cengiz Ünder’in Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Transfer için resmi görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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