Fenerbahçe'nin gözden çıkarılan oyuncu futbolu bırakıyor mu? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gelişiyle kaderi değişen Serdar Aziz, uzun süredir konuşulan “futbolu bırakıyor” iddialarıyla bir kez daha gündemde. Sezon başında takımdan ayrılması beklenirken ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüpten kopmayan 34 yaşındaki stoperin menajeri Haluk Canatar, Sports Digitale’e verdiği açıklamayla tüm söylentilere noktayı koydu.

“EN GÜÇLÜ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR”

Haluk Canatar, yaptığı açıklamada, “Son günlerde gündeme gelen ‘futbolu bıraktı’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor.” dedi.

Sezon başında Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler sonucu Serdar’ın kulüpten ayrı olarak bireysel antrenmanlara yöneldiğini belirten Canatar, “Bu süreçte yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler, Serdar’ın kariyer hedefleriyle uyuşmadı. O, yeni sezonda kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceği bir projenin parçası olmak için hazırlanıyor.” diyerek iddialı bir dönüş sinyali verdi.

“HEDEFLERİMLE ÖRTÜŞEN BİR PROJE ARIYORUM”

Menajer Canatar, Serdar Aziz’in disiplinine vurgu yaparak, “Geride kalan 9 ayda gelen teklifler, Serdar’ın uzun vadeli planlarına uymadı. O, sadece sahada olmak için değil, gerçekten fark yaratabileceği bir kulüpte oynamak istiyor.” dedi.

NELER YAŞANDI?

Serdar Aziz’in Fenerbahçe macerası, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmasıyla başlamıştı. Fenerbahçe formasıyla 135 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen tecrübeli stoper, 1 Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Ancak Mourinho’nun gelişiyle işler değişti. Sezon başında gözden çıkarılan Serdar, transfer döneminde kulüp bulamayınca takımdan ayrı çalışmaya başladı. Stoper sakatlıklarının yaşandığı dönemde “Mourinho bana şans verirse geri dönmek istiyorum” mesajıyla gündeme gelse de Portekizli teknik adamdan veto yedi. Kış transfer döneminde de herhangi bir takımla anlaşamayan Serdar’ın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek.