Fenerbahçe'nin gözü Juventus'ta! Moruinho o ismi istiyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta saha için dünyaca tanınan bir yıldız arayışını sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu ve Yves Bissouma hamlelerinden sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, gözünü şimdi Juventus’un Brezilyalı oyuncusuna çevirdi.

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FENERBAHÇE DOUGLAS LUIZ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan basınında yer alan haberelere göre; Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i kadrosuna katmak istiyor. Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor’un planlarında yer almayan 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

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Fenerbahçe Yönetimi’nin kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı ifade edilii. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp ardından satın alma opsiyonuyla bonservisini alma hedefinde olduğu bilgisine haberlerde yer verildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Douglas Luiz ile birebir görüşme yaparak, takım içerisindeki rolünü ve projelerini anlatacağı, böylece oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmak için devreye gireceği ifade edildi.

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