Fenerbahçe'nin gözü Juventus'un genç yıldızında. Arda Güler'in tahtını o isim alacak.

Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler’i Real Madrid’e gönderen Fenerbahçe yerini Juventus'un Türk yeteneği Kenan Yıldız ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'nin gözü Juventus'un genç yıldızında. Arda Güler'in tahtını o isim alacak.

Editör: Fatma Demirkaya

Geçen sezon Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal ile hazırlanıyor. Sarı Lacivertlerden Arda Güler'in ayrılmasının ardından gündeme genç yıldızın tahtını alacak isim düştü.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis 10 milyon Euro da bonuslarla gönderen Fenerbahçe genç yıldız olan Juventus'un futbolcusu Kenan Yıldız'a gözünü dikti.

OYUNCU İÇİN JUVENTUS'A İLK TEKLİF SUNULDU
Fenerbahçe Kenan yıldız için Juventus'a 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Juventus ise ilk etapta oyuncuyu satmaya sıcak bakmasa da Fenerbahçe'ye kapılarını tamamen kapatmış değil.
Fenerbahçe ise ikinci teklifini teklifini yükseltip oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katıp satın alma opsiyonu eklemesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 29 MAÇ 11 GOL
18 yaşındaki Türk yıldız adayı geçen sezon Juventus'un alt takımında 29 maçta 11 gol kaydetti.

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