Fenerbahçe'nin gözü Reyna'da. Sarı Lacivertliler'e transferde zorlu rakip çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte kasasını dolduran Fenerbahçe, genç yıldızın varisini bulmaya çalışıyor.

Galatasaray'ın da devreye girmesinden sonra Szymanski için rakamların çıldırması üzerine Fenerbahçe alternatif arayışlarına başladı.

Fotospor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Giovanni Reyna için teklif yaptı.

Bu transferde bir diğer rakip ise M'Gladbach oldu.

Bundesliga'da kalmak ile Fenerbahçe'ye gelmek arasında bir karar vermesi beklenen Reyna'nın hedefi ise Premier Lig.

ABD'li oyuncu Claudio Reyna'nın oğlu olan Giovanni için Fenerbahçe 2 milyon euro kiralama bedelinin üzerine 8 milyon euro'luk kesin satın alma bedelini içeren bir teklif sunmasının ardından beklemeye geçti.

Dortmund bu teklifi kabul edecek olursa ikinci aşamada Reyna ve menajeriyle görüşmeler başlayacak.

Reyna, geçtiğimiz sezon Dortmund ile çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.