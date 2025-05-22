Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolcu için ardı ardına açıklamalar

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Uchenna Ogundu ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mustafa Kemal Polat tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILDI!

Şanlıurfaspor'dan yine Mustafa Kemal Polat imzalı "Düzeltme ve kamuoyunu bilgilendirme" başlığıyla yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Uchenna Ogundu'nun kulübün futbolcusu olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama;

"Kulübümüz tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, Uchenna Ogundu'nun halen Şanlıurfaspor futbolcusu olduğu yönünde bir ifade yer almıştır. Ancak söz konusu oyuncu, artık kulübümüzün profesyonel futbolcusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu düzeltmeyi yapma gereği doğmuştur. Şanlıurfaspor Kulübü olarak, tüm resmi açıklamalarımızda hassasiyetle ve şeffaflıkla hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."