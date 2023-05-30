Fenerbahçe'nin gündemindeki Marino için flaş açıklama

Udinese'nin sportif direktörü Pierpaolo Marino, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Rodrigo Becao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marino için flaş açıklama

Editör: Fatma Demirkaya

İtalyan ekibinden Rodrigo Becao ile ilgili Fenerbahçe taraftarını ilgilendiren bir açıklaması geldi. Sportif direktör Pierpaolo Marino Brezilyalı savunmacının sözleşmesindeki detayları açıkladı.

Pierpaolo Marino, Rodrigo Becao için ''Sözleşme yenileme görüşmeleri için henüz bizimle masaya oturmaması bizi çok şaşırttı. Birkaç haftadır yer yolu deniyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi ve en doğru yolu bulmayı düşünüyoruz.

Aksi takdirde gelecek sene kontratı sona ereceği için uygun bir meblağ karşılığında transferini düşünmek zorunda kalacağız.'' dedi.

Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek.

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