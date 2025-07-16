Fenerbahçe'nin gündemindeki Micic'in yeni takımı belli oldu: Rekor

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Micic'in yeni takımı belli oldu: Rekor

Vasilije Micic, Hapoel Tel Aviv ile 3 yıllık anlaşma sağlayarak rekor bir ücrete imza attı

2 sezondur NBA’de forma giyen Vasilije Micic, Hapoel Tel Aviv ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

3 YILDA 18 MİLYON EURO

3 yıl için 18 milyon euro kazanacak olan Micic, Euroleague tarihinin en çok kazanan oyuncularından biri olacak. Son olarak Milwaukee Bucks'a takaslanan ve serbest bırakılan Sırp oyun kurucu Fenerbahçe Beko'nun transfer gündemine gelmişti.

NBA'de geçtiğimiz sezon Hornets ve Phoenix Suns formaları giyen ve 41 maçta oynayan Vasilije Micic 6.6 sayı, 2.2 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakaladı.

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