Fenerbahçe’nin gündemindeki Mitrovic için flaş hamle

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Fenerbahçe’nin gündemindeki Mitrovic için flaş hamle

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Mitrovic ile ilgili flaş bir hamle geldi. Buna göre, Sırp forvetin takımı Al Hilal, oyuncuya yeni sözleşme önermeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin devre arasında En Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transferini onaylaması durumunda alternatif olarak Aleksandar Mitrovic'i gözüne kestirdiği iddia ediliyordu. Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’de devam eden Sırp forvet ile ilgili yeni bir hamle geldi.

Suudi basınında çıkan haberlere göre Al Hilal, Mitrovic’e yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Haberde Mitrovic'in maaşının yüzde 15 artırılacağı ve oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2027'ye uzatılacağı belirtildi.

Bu sezon 18 maça çıkan 30 yaşındaki Sırp forvet 18 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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