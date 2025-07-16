Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Belçikalı futbolcu imzayı attı

Transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı anılan PSV'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Johan Bakayoko'nun yeni takımı belli oldu.

Belçikalı yıldız futbolcu, Almanya Bundesliga'nın dişli takımlarından RB Leipzig'e transfer oldu.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan sağ kanat, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibinde 47 maçta sahaya çıkarak 12 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.