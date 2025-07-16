Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Belçikalı futbolcu imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Belçikalı futbolcu imzayı attı

RB Leipzig, PSV'nin Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı anılan PSV'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Johan Bakayoko'nun yeni takımı belli oldu.

Belçikalı yıldız futbolcu, Almanya Bundesliga'nın dişli takımlarından RB Leipzig'e transfer oldu.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan sağ kanat, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibinde 47 maçta sahaya çıkarak 12 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Bunu yapan 557 bin TL ceza ödeyecek! Aman dikkat
Bunu yapan 557 bin TL ceza ödeyecek! Aman dikkat
Ekrem İmamoğlu savunmasını paylaştı: Dimdik ayaktayım
Ekrem İmamoğlu savunmasını paylaştı: Dimdik ayaktayım
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Son isteği ortaya çıktı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Son isteği ortaya çıktı
Icardi salonda! Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Icardi salonda! Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Hatayspor, Vanspor'u son dakikalarda yıktı
Hatayspor, Vanspor'u son dakikalarda yıktı