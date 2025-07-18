Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Granit Xhaka için resmi açıklama

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, orta saha oyuncuları Granit Xhaka'nın geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe'nin de hedefinde olan yıldız 10 numaranın transferi için temkinli konuştu.

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"KAZAN KAZAN DURUMU OLURSA..."

Rolfes, "Granit Xhaka, kulüp için çok önemli bir oyuncu. Xhaka'yı takımda tutmak bizim önceliğimiz." dedi. Sözlerine devam eden Alman yönetici, "Xhaka'ya tabii ki ilgi var ve oyuncuyla konuşup hedeflerini öğrenmemiz gerekiyor. Ancak kesin bir şey var; transfer ancak Win-Win durumu ortaya çıkarsa gerçekleşebilir." diye konuştu.

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"EN İYİ ŞARTLAR OLMALI"



Rolfes son olarak, "Xhaka'nın sözleşmesinin bitmesine üç yıl daha var ve biz ondan çok memnunuz. Önümüzdeki yıllarda büyük hedeflerimiz var. Bu nedenle transfer ancak herkes için en iyi şartlar ortaya çıkarsa gerçekleşebilir. Bekleyip göreceğiz ama bizimle kalmasını istiyoruz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE



32 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Xhaka ile Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'tan Neom ve İngiltere'den Sunderland ilgileniyor.

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