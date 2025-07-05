Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Yıldız oyuncu imzayı attı

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Yıldız oyuncu imzayı attı

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kyle Walker, geleceği hakkında kararını verdi. İngiliz oyuncu, Premier Lig ekibi Burnley'e imza attı.

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimler arasında yer alan Kyle Walker kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı.

Premier Lig ekiplerinden Burnley, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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Walker'ın transferi toplamda şartlara bağlı olarak 6 milyon euro'ya kadar mal olabilir. Bu 6 milyon euroluk ücretin tamamı, Walker sezon boyunca maçların %70'inde forma giyerse ve Burnley Premier Lig'de kalırsa ödenecek.

İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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