Fenerbahçe’nin hakem dosyası ortaya çıktı. İtirazları 5 maddede sıraladılar

Kaynak: Türkiye gazetesi
Fenerbahçe’nin hakem dosyası ortaya çıktı. İtirazları 5 maddede sıraladılar

Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçında verilen tartışmalı kararlara itiraz ettiği dosyanın içeriği belli oldu. Sarı lacivertliler, itirazlarını 5 maddede sıraladı.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçtaki bazı hakem kararları büyük tepki çekti. Dzeko’nun attığı golde çıkan ofsayt kararı sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun hakemleri bilgisayarlı protestosu Avrupa basınında da manşetlere yerleşti.

Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, pozisyonları inceledikten sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını söylemişti. Ilıcalı, bugün saat 14.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

HAKEM DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye gazetesinden Emre Uluç’un haberine göre, Fenerbahçe’nin TFF için hazırladığı 5 maddelik hakem dosyası ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin itiraz ettiği konular şunlar:

  1. Szymanski’nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.
  2. beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi.
  3. Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.
  4. Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.
  5. Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.

Son Haberler
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
CHP’li başkan görevden alındı
CHP’li başkan görevden alındı
Viral hastalıklarla ‘el hijyeniyle’ mücadele
Viral hastalıklarla ‘el hijyeniyle’ mücadele
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt maçı hakemi belli oldu
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt maçı hakemi belli oldu