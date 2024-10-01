Fenerbahçe’nin hakem dosyası ortaya çıktı. İtirazları 5 maddede sıraladılar

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçtaki bazı hakem kararları büyük tepki çekti. Dzeko’nun attığı golde çıkan ofsayt kararı sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun hakemleri bilgisayarlı protestosu Avrupa basınında da manşetlere yerleşti.
Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, pozisyonları inceledikten sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını söylemişti. Ilıcalı, bugün saat 14.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
HAKEM DOSYASI ORTAYA ÇIKTI
Türkiye gazetesinden Emre Uluç’un haberine göre, Fenerbahçe’nin TFF için hazırladığı 5 maddelik hakem dosyası ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin itiraz ettiği konular şunlar:
- Szymanski’nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.
- beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi.
- Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.
- Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.
- Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.