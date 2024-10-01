Fenerbahçe’nin hakem dosyası ortaya çıktı. İtirazları 5 maddede sıraladılar

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçtaki bazı hakem kararları büyük tepki çekti. Dzeko’nun attığı golde çıkan ofsayt kararı sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun hakemleri bilgisayarlı protestosu Avrupa basınında da manşetlere yerleşti.

Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, pozisyonları inceledikten sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını söylemişti. Ilıcalı, bugün saat 14.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

HAKEM DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye gazetesinden Emre Uluç’un haberine göre, Fenerbahçe’nin TFF için hazırladığı 5 maddelik hakem dosyası ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin itiraz ettiği konular şunlar: