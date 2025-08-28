Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.
