Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya deplasmanda mağlup oldu ve turnuvada gruplara kalamadı. Bu sonuç ile beraber sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 17 yıla çıkmış oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.

