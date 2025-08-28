Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.

Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.

Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Herkes şok oldu

Jose Mourinho'nun açıklamaları olay olmuştu! Hamdi Akın'dan ışık hızıyla yanıt

Beşiktaş'ın yıldızından veda gibi paylaşım!