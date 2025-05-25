Fenerbahçe'nin Hatay kadrosu belli oldu: 6 eksik

Süper Lig'i ikinci bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, ligin 37'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak.

Kamp kadrosu açıklanan sarı lacivertlilerde altı isim Hatay'a götürülmedi Fred, sarı kart cezası nedeniyle yer almazken Livakovic, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Carlos ve Allan Saint-Maximin de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun"