Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından Sarı Kırmızılılar'ın galibiyeti dolayısıyla ikinci sıraya düştü. Bugün galibiyet alınması halinde İsmail Kartal'ın öğrencileri, tekrardan zirveye oturacak.

Hatayspor cephesinde ise yüzler gülüyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi, bunu bu maçta da devam ettirmek istiyor.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov