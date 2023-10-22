Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Hatayspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, dün oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından Sarı Kırmızılılar'ın galibiyeti dolayısıyla ikinci sıraya düştü. Bugün galibiyet alınması halinde İsmail Kartal'ın öğrencileri, tekrardan zirveye oturacak.

Hatayspor cephesinde ise yüzler gülüyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi, bunu bu maçta da devam ettirmek istiyor.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı Dünya
İsrail askeri Netanyahu’ya baş kaldırdı
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Gündem
Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi Spor
Mourinho küllerinden yeniden doğdu. Gönderilmesini isteyenlere böyle cevap verdi
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü Spor
Lille Yusuf Yazıcı ile güldü
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır Dünya
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit: Acı sonuçları olacaktır
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı