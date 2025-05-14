Fenerbahçe'nin hedefi 5 Temmuz!

Son haftalarda kaybettiği puanlarla Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, sezonun son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri ve kararları doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak.

Başkan Ali Koç’un üst üste 2 yıl çalışacağı ilk teknik adam olacak Mourinho’nun hazırlayarak yönetim kuruluna sunduğu rapor doğrultusunda çalışmalar sezon biter bitmez başlayacak...

FENERBAHÇE'NİN YAZ KAMPI PORTEKİZ'DE

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sezon sonu gidecekler-kalacaklar, transfer edilecek isimler, kamp yerleri ve zamanı ile ilgili tüm kritik operasyonlar Mourinho’nun raporu doğrultusunda gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda bazı transferlerin kampa yetişmemesi, gönderilmesi planlanan isimlerin sürüncemede kalmasıyla kadro yapılanmasının Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına kadar sarkması nedeniyle yaşanan sıkıntılar artık olmayacak. Mourinho’nun raporu doğrultusunda şekillenecek kadro 5 Temmuz’da Portekiz’de başlayacak yaz kampına kadar hazır olacak.

5 YILDIZ İÇİN MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe gelecek sezon öncesi kadrosunu, başkan Ali Koç’un geçen hafta TRT’de açıkladığı üzere, direkt ilk 11 oynayabilecek düzeyde en az 4 transferle güçlendirecek. İleride yaşanacak gelişmelere göre bu rakamın 6-7’ye çıkması da muhtemel. Avrupa piyasasında da birçok talibi olan Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szmanski, Youssef En-Nesyri’nin satılıp satılmayacakları, gelecek teklifler ve teknik direktör Jose Mourinho’nun vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.