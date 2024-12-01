Fenerbahçe’nin hedefinde 3 yıldız var. İşte transferde son durum

Ocak ayı transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler ara transferde hem hücum hattı hem de savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor. Bu kapsamda Anderson Talisca, Cristian Medina ve Merih Demiral isimleri öne çıkıyor. Önceki gün Talisca'yı istediklerini resmen doğrulayan Asbaşkan Acun Ilıcalı, bu konudaki görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina ve Al Ahli'de oynayan Merih Demiral için de hamlelerin hızlanması bekleniyor.

Talisca transferi ile ilgili sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Talisca, antrenmanlarda olmasına rağmen ligdeki Al-Quadsih ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Gharafa maçlarının kadrosuna alınmamıştı. Ancak 30 yaşındaki 10 numara, son oynanan Al-Gharafa karşılaşmasının ardından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti.

Yaşanan bu gelişme, "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" yönündeki iddiaları güçlendirdi. Sambacı, el sıkıştığı Fenerbahçe'nin artık Al-Nassr ile anlaşmasını bekliyor. İki kulüp yetkililerinin hemen her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Jose Mourinho'nun da beğendiği iki futbolcu için ocak ayında arka arkaya adımların atılması planlanıyor. Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Al Nassr ile görüşmeler devam ediyor.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Al Ahli'de oynayan Merih Demiral da sarı lacivertlilere geri dönmek istiyor. Fenerbahçe altyapısından çıkan başarılı stoper; 2016'da ayrılmıştı. Ancak her zaman Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getiren milli futbolcuyu taraftarlar da çok beğeniyor.

Merih, ailesiyle beraber Kadıköy'de 30 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını izlemeye gelmişti.

Sezon başında Fenerbahçe'den gelen hediye formayı giyen ve sarı lacivertli kulübe olan sevgisini vurgulayan Merih Demiral, taraftarların da çok beğendiği bir isim.

MEDİNA İÇİN PORTO DA DEVREDE

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Cristian Medina için çalışmalar sürüyor. Boca Juniors'tan ayrılarak Avrupa'da bir kulüpte oynamak isteyen 22 yaşındaki genç orta sahayı Portekiz'den Porto da takip ediyor.

Aynı şekilde Fenerbahçe de son 4 aydır hem Boca Juniors hem de Medina tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Arjantin kulübü Boca Juniors ile kontratı 2027'de bitecek olan yıldız futbolcu karar vermek için ocak ayını bekliyor.