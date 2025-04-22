Fenerbahçe’nin hedefinde 80 milyon euroluk stoper var

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin hedefinde 80 milyon euroluk stoper var

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde 80 milyon euroya transfer olan stoper var.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Chelsea'nin defans oyuncusu Wesley Fofana'yı yakından takip ediyor.

TransferFeed'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuna hazırlık kapsamında kadrosunu revize etmek adına stoper rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Chelsea'nin kadrosuna büyük bir revizyona gitmek istemesi sebebiyle birçok oyuncusunu satış piyasasına çıkaracak olması, Fenerbahçe'nin bu transferdeki ihtimalini artıyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Chelsea'nin yıldızlarının durumunu araştırmaları için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana, 2022 yılında Leicester'dan Chelsea'ye 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Son Haberler
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı