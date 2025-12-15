Ara transfer döneminde hücum hattını bir santrfor ve bir sağ kanat oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, La Liga'nın yıldız oyuncularını gündemine aldı.

SORTLOTH İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Santrfor pozisyonu için Alexander Sörloth'u transfer etmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu konuda temaslarını sürdürüyor.

TEDESCO SAĞ KANAT TRANSFERİ İSTİYOR

Öte yandan Domenico Tedesco'nun Dorgeles Nene'yi Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sol kanatta kullanmak istediği ve bu nedenle yönetimden sağ kanada bir takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE TSYGANGOV VAR

Bu doğrultuda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer kurmaylarının hedefindeki isim belli oldu.

Fenerbahçe'nin La Liga'da Girona formasıyla adından söz ettiren Viktor Tsygankov ile ilgilendiği ortaya çıktı.

LA LIGA'DA BU SEZON 10 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Girona formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız için resmi temasların başlaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Kulübüyle 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Tsygankov'un piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

GIRONA İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Fenerbahçe yönetimi yaz döneminde Livakovic'i kiralık olarak gönderdiği Girona ile bu kez Ukraynalı yıldızın transferi için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.