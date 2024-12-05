Fenerbahçe’nin hedefindeki sürpriz golcü ortaya çıktı. Avrupa’ya dönmek istiyor

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Fenerbahçe’nin hedefindeki sürpriz golcü ortaya çıktı. Avrupa’ya dönmek istiyor

Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir yıldız geldi. Buna göre sarı lacivertliler Firmino’yu istiyor. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Brezilyalı yıldızın Avrupa’ya dönmek istediği belirtiliyor.

Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınından Fichajes, Fenerbahçe için çarpıcı bir transfer iddiası geçti.

Habere göre Fenerbahçe, Roberto Firmino'ya talip oldu. Avrupa'ya dönüş hedefinde olan Firmino'nun hücumda kalite ve liderlik arayan takımlar için ilgi çekici bir seçenek olduğu vurgulandı.

Yine haberde Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet aradığı ve Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi.

Mourinho'nun Firmino'yu hücuma liderlik edecek ideal profil olarak gördüğü aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun deneyimi ve yeteneğinin Mourinho'yu cezbettiği, bu transferin Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağı haber detayında yer aldı.

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